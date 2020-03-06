Тиньков, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в США, рассказал что тяжело болен

Олег Тиньков тяжело болен. Сегодня предприниматель оповестил через своих представителей об этом СМИ. Уточняется, что врачи диагностировали у Тинькова «острую лейкемию», и он прошёл уже несколько курсов химиотерапии. В официальном сообщении, которое Тиньков разослал в СМИ, говорится, что его бизнес находится в хороших руках, а сам он намерен сосредоточиться на борьбе с болезнью.

«Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», – говорится в заявлении Тинькова.

Напомним, в эти дни бизнесмен находится в эпицентре скандала – Минюст США предъявил ему обвинения в неуплате налогов с одного миллиарда долларов. В качестве наказание могут быть назначены очень большой штраф и лишение свободы на срок в шесть лет. Тиньков находится под домашним арестом в Лондоне, он сдал правоохранителям все свои паспорта и обязан три раза в неделю отмечаться в полиции, а также не покидать жильё с 7 вечера и до семи утра.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 06.03.20

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