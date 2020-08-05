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Среда, 5 августа 2020, 16:04 мск

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В Москве обокрали особняк семьи банкира Олега Тинькова

В Москве вор обокрал коттедж семьи банкира Олега Тинькова.

Неизвестный злоумышленник проник в особняк, вскрыл два сейфа и похитил оттуда имущества более чем на 1 миллион рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в полиции.

В марте Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая лейкемия, и он уже прошел несколько курсов химиотерапии. В июле банкир перенес трансплантацию костного мозга.

Добавим, что этой весной бизнесмен оказался в эпицентре скандала – Минюст США предъявил ему обвинения в неуплате налогов с одного миллиарда долларов. В качестве наказание могут быть назначены очень большой штраф и лишение свободы на срок в шесть лет. Сейчас Тиньков находится под домашним арестом в Лондоне.

Москва, Наталья Петрова

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