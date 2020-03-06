США вменяют Тинькову подачу ложных налоговых деклараций. Ему грозит до 6 лет тюрьмы и огромный штраф

Власти США выдвинули против миллиардера, владельца «Тинькофф банка» Олега Тинькова обвинения в сокрытии активов и доходов на 1 млрд долларов при выходе из гражданства в 2013 году. По версии американского Минюста, бизнесмен при отказе от гражданства США скрыл реальные доходы, указав в налоговой декларации свой годовой доход в размере 205 тыс. долларов. Тем самым, считают американские власти, Тиньков уклонился от уплаты налогов.

Второй пункт обвинения касается подачи декларации о доходах за пять лет перед выходом из гражданства – Тиньков отчитался о своем состоянии в размере 300 тысяч долларов, передает «Интерфакс».

По двум пунктам обвинения ему грозит до шести тюремного заключения, а также денежные штрафы – по 250 тыс. долларов по каждому пункту обвинения, сообщили в американском Минюсте.

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. Прокуратура Штатов выдала ордер на его арест. Дело рассматривается в Вестминстерском окружном суде Лондона, где выносятся решения по запросам об экстрадиции. Бизнесмен был вынужден заплатить 20 млн фунтов стерлингов в качестве залога, чтобы оставаться на свободе во время разбирательства.

Суд обязал миллиардера сдать российский и кипрский паспорта, документ о резидентстве Италии. На время разбирательства Тиньков должен носить электронный браслет, отслеживающий все передвижения, и отмечаться в полиции три раза в неделю. Кроме того, ему запрещено покидать апартаменты в лондонском районе Кенсингтон с семи часов вечера до семи часов утра.

Москва, Наталья Петрова

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