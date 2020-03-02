Миллиардер Тиньков заплатил миллионы, чтобы избежать ареста в США

Прокуратура США выдала предварительный ордер на арест миллиардера, владельца «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Бизнесмен был вынужден заплатить в Лондоне 20 млн фунтов стерлингов в качестве залога, чтобы избежать ареста в США по делу, инициированному американскими налоговиками. Об этом сообщает британский таблоид Sunday Express, не указывая источник информации. Американцы обвинили Тинькова в неуплате налогов. Как утверждает издание, претензии налоговой службы США связаны с декларацией бизнесмена о доходах за 2013 год. Тиньков являлся гражданином США до 2013 года, потом он отказался от американского гражданства.

По сведениям издания, судебные слушания по делу Тинькова проходят в Вестминстерском окружном суде Лондона, который занимается всеми запросами экстрадиции. На время разбирательства бизнесмен должен носить электронный браслет, отслеживающий все передвижения. Кроме того, ему запрещено покидать апартаменты в лондонском районе Кенсингтон с семи часов вечера до семи часов утра, пишет издание. Тинькова также обязали сдать свой паспорт и отмечаться в полиции три раза в неделю.

Компания Олега Тинькова TCS Group Holding (группа «Тинькофф») подтвердила информацию о выдаче США ордера на арест бизнесмена и освобождении его под залог в британской столице. В сообщении компании говорится, что «судебное слушание проводится в ответ на обвинения в неуплате налогов, предъявленном Налоговым управлением США Олегу Тинькову» (цитата по Forbes). До окончания этих слушаний бизнесмен будет находиться в Лондоне. Компания подчеркнула, что разбирательство касается только Олега Тинькова как частного лица и не затрагивает входящие в группу «Тинькофф» компании.

В конце прошлой недели стало известно, что Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Тинькова. TCS Group сообщила, что слушания пройдут в Лондоне в феврале-апреле 2020 года, отмечая, что разбирательство не касается бизнеса миллиардера.

Лондон, Наталья Петрова

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