Медики успешно вылечили от коронавируса первого москвича

Первый москвич, заболевший коронавирусом, выздоровел. Как сообщила вице-мэр по соцполитике мэрии российской столицы Анастасия Ракова, анализы пациента неоднократно дали отрицательный результат и в ближайшие дни он будет выписан из инфекционного отделения. Возможно, это произойдёт в первый рабочий день на следующей неделе.

Как установили СМИ, первым москвичом, подхватившим коронавирус на отдыхе в Италии, стал сотрудник Российского футбольного союза Давид Бероев. Болезнь нашли у него не сразу, только после анализа слюны. Это произошло в минувший понедельник. Заразился же москвич 21 февраля. В Москве с симптомами ОРВИ его госпитализировали 27 февраля.

Напомним, что сегодня оперативный штаб сообщил о ещё пяти выявленных случаях Covid-19 среди москвичей и одном – в Нижнем Новгороде. Все госпитализированные недавно посещали Италию. Там заражены уже более трёх тысяч человек, 149 из них умерли.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 06.03.20

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