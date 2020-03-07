В России нашли ещё больных коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы России. По сообщению оперативного штаба, три из заболевших госпитализированы в Липецке, ещё один – в Санкт-Петербурге. По имеющейся инфрормации, все заболевшие посещали Италию в последние две недели.

Напрмним, что накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о шести новых случаях Covid-19 в России, заболевание были выявлены в Москве и Нижнем Новгороде. Инфицированные так же посещали в последние две недели Италию.

Напомним, что в Италии от коронавируса нового типа умерло уже почти 200 человек, более 3500 заражены.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 07.03.20

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