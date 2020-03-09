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Понедельник, 9 марта 2020, 17:30 мск

Новости Здоровье

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В России снова увеличилось количество больных коронавирусом

В России количество больных коронавирусом снова выросло. По данным оперативного штаба по борьбе с Covid-19, трое новых инфицированных находятся в Москве. Как и у ряда предыдущих случаев инфекция носит привозной характер – все трое в последние 14 дней посещали Италию. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано двадцать случаев Covid-19.

Новые больные уже госпитализированы в инфекционное отделение и получают лечение по установленному протоколу.

Напомним, что ранее помимо москвичей, положительные пробы на коронавирус из Уханя давали жители Калининграда, Белгорода, Липецка, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, двое граждан Китая и один гражданин Италии.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.03.20

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