Ещё трое россиян привезли из Италии коронавирус

Количество больных коронавирусом за последние сутки снова выросло. После поездки в Италию инфекцию привезли в страну ещё один москвич, а так же по одному жителю Белгородской и Калининградской областей. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, все заразившиеся госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Всего заболевших Covid-19 в России сейчас насчитывается 17.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.03.20

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