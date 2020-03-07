На оперативном штабе по коронавирусу назвали рейсы из Италии, пассажирам которых нужно обратиться к медикам

Оперативный штаб Москвы по контролю за коронавирусом обратился к гражданам, прилетевшим из Италии в Москву в последние 2 недели. Речь идет о следующих рейсах:

рейс SU 2613 20.02.2020 Милан – Москва; рейс SU 2322 22.02.2020 Москва – Мюнхен; рейс SU 2323 26.02.2020 Мюнхен – Москва

рейс 9U 175 24.02.2020 Кишинев – Москва

рейс SU 2413 29.02.2020 Милан – Москва

рейс «Уральские авиалинии» Верона – Москва 3510 29.02.2020

рейс S7 3586 01.03.2020 Верона – Москва.

Именно на этих самолетах в Россию прибыли граждане, у которых выявлен коронавирус. Потому остальным пассажирам данных рейсов нужно срочно позвонить в скорую помощь по телефону 1032, не выходить на улицу и не посещать медицинские учреждения, сообщают в оперативном штабе по контролю за коронавирусом. К обратившимся прибудут медицинские работники для осмотра и взятия анализов.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 07.03.20

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