Врач предупредил вегетарианцев и традиционалистов о риске заболеть в России

Весной с авитаминозом в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает Sputnik.

По словам эксперта, благодаря широкому ассортименту продуктов на полках магазинов в современной России «заработать» дефицит того или иного витамина простому обывателю практически невозможно, так как организм получает разнообразный набор витаминов и микроэлементов. Однако те, кто целенаправленно ограничивают себя в употреблении тех или иных продуктов оказываются в группе риска, отметил Владимир Болибок.

Он пояснил, что на сегодняшний день культура вегетарианства в России очень слабо развита. В первую очередь речь идет о пищевой индустрии для вегетарианцев. В других странах те, кто отказывается от мяса, благодаря широкому ассортименту специальных продуктов для вегетарианцев питаются достаточно сбалансировано.

В России же у вегетарианцев могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов. «Я сталкивался с тем, что, когда девушки хотят похудеть и садятся на какие-то вегетарианские или низкокалорийные диеты, у них начинаются проблемы. Анализы показывают дефициты, вплоть до малокровия», – рассказал врач.

Он отметил, что эта проблема решаема. Подсказать, как не навредить своему организму той или иной диетой поможет специалист, подсказав, какими продуктами следует сбалансировать питание. Врач поможет вегетарианцам и традиционалистам, которые из года в год едят одну и ту же еду, отметил Владимир Болибок. «У нас проблема в семьях, что люди изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год едят один и тот же набор продуктов. В этих продуктах чего-то в недостатке, а чего-то в избытке. Если же вы периодически меняете свой рацион и пробуете что-нибудь новое, то разнообразие продуктов, которое есть на прилавках, приводит к тому, что у вас не будет яркого дефицита витаминов или микроэлементов в организме», – считает врач.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.03.20

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