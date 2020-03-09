Европейцев учат правильно мыть руки, чтоб не заразиться коронавирусом

На фоне паники вокруг коронавируса в Европе в телевизионные эфиры и паблики в социальных сетях стали выкладывать ролики о том, как правильно мыть руки. Адекватная личная гигиена и избегание мест большого скопления людей, как известно, являются лучшей профилактикой заболеваемости.

В коротких роликах, сообщает корреспондент РИА «Новый День», очень подробно, посекундно, рассказывается, как человек должен мыть руки. Акцентируется внимание на том, что процедура должна занимать порядка 20 секунд: человек должен намочить руки, нанести на них мыло и около 15 секунд тщательно обрабатывать им внутреннюю и внешнюю стороны ладоней, пространство между пальцами. После размыливания необходимо тщательно смыть пену и вытереть руки одноразовым сухим полотенцем или салфеткой – если руки мылись в общественном туалете. Этой же салфеткой рекомендуется закрыть кран с водой, после чего выкинуть использованную бумагу в контейнер для отходов.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 09.03.20

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