Мытье рук может быть вредным для здоровья

Чрезмерное мытье рук может быть опасным для здоровья. По словам врачей, многие в борьбе с распространением вирусом слишком увлекаются гигиеной.

Мытье рук общепризнанный способ снизить риск возникновения различных заболеваний. Единственная проблема: врачи забывают предупредить своих пациентов о том, что не стоит перебарщивать, рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik.

«Гигиена рук важна, особенно в период сезонного заболевания гриппом, но не стоит слишком много уделять этому внимания. Слишком частое (более шести-восьми раз в день) использование моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций. Плюс к этому частое мытье рук повреждает кожу, поскольку мыла и гели обладают повреждающим действием», – пояснил врач.

Кроме того, доктор рекомендует ограничить применение антисептиков. Он отметил, что антисептические гели не справляются с грязью на руках лучше, чем привычное мытье.

«Как доказала Американская академия педиатрии, просто протирание рук антисептиками не обеззараживает руки. Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой. Не стоит злоупотреблять мытьем рук с антисептиками или другими моющими веществами. Достаточно регулярно мыть руки проточной водой. Антисептики и влажные салфетки не смывают грязь с рук, а просто размазывают грязь по рукам», – подчеркнул медик.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.03.20

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