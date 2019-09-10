Мытье некоторых продуктов признали опасным для здоровья

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые лучше не мыть перед приготовлением. Если нарушить это правило, повышается риск подхватить опасные инфекции.

Так мытье мяса птицы удаляет патогенные бактерии с продукта, но они распространяются по кухне. В 25% случаев у людей, которые мыли мясо птицы перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная бактерией сальмонеллой, сообщается на сайте Роскачества.

Кроме того, не рекомендуется мыть куриные яйца. Есть риск повредить их тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает содержимое яйца от попадания внутрь микробов.

При этом болезнетворные бактерии уничтожаются при хорошей термообработке. Мясо и яйца необходимо тщательно жарить или долго варить.

Мыть грибы, купленные в магазинах, не следует из-за того, что они теряют значительную часть вкуса и аромата.

В то же время есть продукты, которые необходимо мыть обязательно. Это рыба, фрукты и овощи, рис и бобовые.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.19

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