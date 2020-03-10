В России резко выросло число заболевших коклюшем

За год в России на 40% выросло число заболевших коклюшем. По словам медиков, главная причина – отказ родителей делать прививки детям. По данным ВОЗ, в развивающихся странах смертность при коклюше может достигать 1% среди малышей до пяти лет.

Только за январь 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек, 89% из них – дети в возрасте до 14 лет, передает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора и Росстата. В 2019 году от этого заболевания страдали 14 406 человек, что почти на 40% больше, чем годом ранее (10 421 заболевших). По сравнению с 2017 годом заболеваемость коклюшем выросла в 2,7 раза.

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико отметил, что несмотря на то что прививки от коклюша сделаны более чем 95% населения, заболеваемость им в стране продолжает расти. Вакцину от коклюша вводят в возрасте трех месяцев, четырех с половиной месяца и полутора лет.

«В настоящее время выявлено, что уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает, и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу. В связи с этим более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет», – рассказал врач.

Главная причина роста заболевших – отказ от прививок. В 2014-2016 годах менее половины детей получили прошли вакцинацию, хотя необходимый уровень – более 95%, в ряде регионов он не достигается даже к двум годам. Чаще всего коклюшем болеют в Москве, Санкт-Петербурге и Воронежской области.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.03.20

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