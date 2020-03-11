Второй человек в мире излечился от ВИЧ

Второй человек в мире вылечился от ВИЧ. Врачи обнародовали его имя – это сорокалетний житель Лондона Адам Кастильехо. Он не принимает лечение от ВИЧ уже более 30 месяцев, и анализы его крови, слюны, спермы дают отрицательный результат.

При этом, вылечится Адам Кастильехо не лекарствами от ВИЧ, хотя они дают хороший результат и обеспечивают больным по всему миру долгую жизнь. Параллельно англичанина лечили ещё и от рака. И хороший результат относительно вируса иммунодефицита человека дала пересадка стволовых клеток и сопутствующая этому терапия, пишет журнал Lancet HIV.

Как уточняет BBC, доноры стволовых клеток имеют необычный ген, который обеспечивает им, а теперь и г-ну Кастильехо, защиту от ВИЧ.

Напомним, что первым пациентом в мире, вылечившимся от ВИЧ стал Тимоти Браун из Берлина. В 2011 году он сообщил, что избавился от вируса применяя аналогичную с Кастильехо схему лечения в течение 3,5 лет.

Трансплантация стволовых клеток, по-видимому, останавливает способность вируса к репликации внутри организма путем замены собственных иммунных клеток пациента донорскими, которые противостоят ВИЧ-инфекции.

Ведущий исследователь, профессор Равиндра Кумар Гупта из Кембриджского университета, сказал BBC News: «Это почти наверняка означает лечение ВИЧ. У нас уже два с половиной года ремиссия без антиретровирусного лечения».

Профессор Гупта так же уточнил: «Важно отметить, что это терапия высокого риска и используется она только в качестве крайней меры для пациентов с ВИЧ, которые также имеют опасные для жизни гематологические злокачественные новообразования».

Следовательно, пока это не то лечение, которое широко предлагалось бы пациентам с ВИЧ, которые проходят успешное антиретровирусное лечение.

Но это может дать надежду найти излечение в будущем с помощью генной терапии, чем сейчас ведущие врачи мира и занимаются.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 11.03.20

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