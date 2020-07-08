Третий в мире пациент с ВИЧ полностью излечился

Пациент, у которого диагностировали ВИЧ-инфекцию, полностью излечился. Это третий случай во всем мире, пишет Science.

Избавиться от инфекции 36-летнему жителю Бразилии удалось с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), заставляющего зараженные клетки пробуждать латентный вирус, что делает их уязвимыми для иммунитета.

Медики утверждают, что с марта 2019 года все тесты «пациента из Сан-Паулу» на ВИЧ показывают отрицательный результат. Кроме того, у мужчины наблюдается чрезвычайно низкий уровень антител. Это говорит об отсутствии зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике. Для сравнения у большинства больных после отказа от антиретровирусных препаратов вирусная нагрузка вновь начинает возрастать в течение нескольких недель.

До настоящего времени было подтверждено лишь два случая полного избавления от ВИЧ. Оба пациента перенесли пересадку костного мозга для лечения рака крови. Такой метод считается очень рискованным и затратным, при этом он далеко не всегда дает положительный результат.

Сан-Паулу, Зоя Осколкова

Сан-Паулу. Другие новости 08.07.20

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