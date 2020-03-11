Ещё 8 россиян заразились коронавирусом

Ещё восемь россиян приехали из Италии с коронавирусом. Как сообщил сегодня оперативный штаб по борьбе с Covid-19, в числе новых больных 7 взрослых и один ребёнок. Шесть человек проживает в Москве, двое – в Московской области.

Отмечается, что ребёнок коронавирусом не болеет, но является носителем.

Все заболевшие помещены в инфекционные отделения и получают лечение. Круг лиц, с которыми они контактировали, уставлен.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 28 больных коронавирусом, в том числе двое китайцев и один итальянец.

Между тем, ВОЗ сегодня объявила пандемию Covid-19 по всему миру. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в Москве и ряде регионов РФ объявлены карантинные мероприятия до начала апреля – отменяются массовые концерты, ярмарки и т.д.

Так же сегодня Россия официально ограничила авиасообщение с Италией, Францией и Германией из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом в этих странах.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 11.03.20

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