Россияне стали покупать больше антидепрессантов и седативных

В конце февраля был зафиксирован рост продаж (на 11,5%) антидепрессантов (рецептурные препараты) по сравнению с тем же периодом 2019 года. Такие данные приводит РБК со ссылкой на DSM Group. В стоимостном выражении продажи увеличились 18,5%.

В текущем году лидирующие позиции в денежном выражении занимают «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт» (совокупная доля 34,1% рынка). В количественном выражении больше всего продаются «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер» – на эти препараты приходится 39,4% рынка.

Среди снотворных и седативных средств, которые по большей части можно купить без рецепта, наиболее популярны у россиян «Корвалол», «Ново-Пассит», препараты валерианы и пустырника. Эти препараты также стали пользоваться большей популярностью. Рост их продаж составил 37,5%.

По мнению президента Союза охраны психического здоровья Натальи Треушниковой, россияне стали отказываться от «сиюминутной помощи» (приема седативных средств) на более продуманный подход, подразумевающий посещение профильных специалистов. «Российский рынок антидепрессантов только догоняет общемировые тенденции», – отмечает она.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.03.20

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