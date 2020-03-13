В России разрабатывают вакцину от рака

В России разрабатывают вакцину от онкологических заболеваний. Соответствующие исследования ведутся в Центре компетенций НТИ на базе Института биоорганической химии (ИБХ) имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН.

По словам научного сотрудника лаборатории инженерии рекомбинантных иммуноглобулинов центра Теймура Алиева, вакцина для предупреждения и лечения рака создается на основе антител-убийц раковых клеток, которые распознают чужеродные белки и включаются в их уничтожение и вывод из организма.

Ученый отметил, что такой вид антител может стать перспективной основой для онковакцины, сообщает ТАСС. Он пояснил, что при инфекционных заболеваниях вакцинация представляет собой введение в организм белка вируса, который вызывает иммунный ответ. Прививка от рака подразумевает введение в организм раковых белков, что «будет усиливать иммунный ответ и помогать организму победить раковую опухоль», рассказал специалист.

По мнению Алиева, кроме вакцинации антитела можно использовать и для лечения онкологических заболеваний – этот метод в сравнении с радио- и химиотерапией безопаснее для организма, поскольку антитела будут поражать только раковые клетки.

Ученый отметил, ссылаясь на предварительные оценки, что стоимость будущей вакцины от рака позволит включить ее в полисы ОМС.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 13.03.20

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