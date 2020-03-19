700 сайтов нелегально торговали рецептурными лекарствами и наркотиками

В рамках борьбы с теневым рынком лекарств российские правоохранители выявили около 700 онлайн-ресурсов по незаконной продаже рецептурных сильнодействующих и наркотических препаратов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законодатели собираются выделить в Уголовном кодексе (УК) РФ в отдельную часть деяния, связанные с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарств, совершенные с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, рассказал депутат «Российской газете».

«Статья 238.1 УК РФ дополняется квалифицирующим признаком использования средств широкого распространения, таких, как информационные системы, включая интернет. Кстати, тем самым выполняются требования Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (Конвенция «Медикрим»)", – пояснил Крашенинников.

Госдума готовится рассмотреть законопроекты о введении уголовной и административной ответственности за продажу в интернете фальшивых лекарств. Авторами инициатив выступила группа депутатов, документы были приняты в двух чтениях около года назад.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.03.20

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