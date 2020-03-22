Противомалярийные препараты могут помочь лечить COVID-19

Противомалярийные средства, такие как хлорохин и гидроксихлорохин, возможно, помогают при коронавирусе нового типа. Испытания идут сразу в нескольких странах, в том числе над этим вопросом работают Китай, Франция, Швеция, США. По имеющейся информации, лекарство сокращает время секреции вируса.

Первые результаты эксперимента уже есть и они многообещающие – во Франции препараты (какие конкретно торговые марки – не говорится, чтобы не создавать ажиотаж в аптеках) выводятся из продажи в пользу больниц.

Испытания пока продолжаются – у лекарств есть серьезный побочный эффект, а передозировка чревата летальным исходом.

Тем не менее, профессор Дидье Рауль, эксперт по инфекционным заболеваниям в Университетской больнице в Марселе, считает, что надо продолжать эксперименты.Он провел исследование у 24 пациентов с коронавирусом. После шести дней приема гидроксихлорохина три четверти из них дали отрицательный результат по коронавирусу.

Интерес к противомалярийных препаратам уже привел к тому, что их единственный американский производитель, Rising Pharmaceuticals, удвоил свою цену на него с января 2020 года. Они утверждают, что это связано не с пандемией Covid-19, а с необходимостью инвестировать в новую производственную линию, чтобы продолжить производство, сообщает «Новый День».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 22.03.20

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