Американец умер после приема хлорохина в качестве лекарства от коронавируса нового типа

Мужчина в возрасте 60 лет умер в Аризоне (США) после приема чайной ложки хлорохинфосфата, сообщает американская сеть NBC News.

У пары не было никаких признаков инфекции, но они боялись заболеть, говорит его жена, которая также употребляла вещество, которое должно было вылечить коронавирус. Через двадцать минут у обоих началась рвота, головокружение и проблемы с дыханием. Мужчина умер вскоре после госпитализации. Женщина была спасена, потому что успела выплюнуть часть хлорохина.

Пара сказала, что их убедили слова президента США Дональда Трампа о том, что хлорохин – противомалярийное лекарство – помогает в лечении COVID-19.

Как сообщает Le Figaro, медицинское сообщество Франции не единодушно в оценке хлорохина. Вечером в понедельник Высший совет общественного здравоохранения страны заявил, что препарат можно назначать при «серьезных случаях» коронавируса нового типа, но не применительно к пациентам «менее тяжелой формы болезни». У препарата с хлорохином очень много противопоказаний и серьезные побочные эффекты, передозировка же чревата смертью, что и случилось, очевидно, в случае с самолечением американца.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 24.03.20

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