В России скончались два человека с диагностированным коронавирусом

В Москве два человека умерли от последствий коронавируса нового типа. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью, жертвам – 88 и 73 года. У них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии.

Напомним, что за сутки в России выявлено 163 новых случая COVID-19. Случаи заражения зарегистрированы в 20 регионах России. Общее количество заболевших в стране 658 человек.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 25.03.20

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