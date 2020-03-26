У больных коронавирусом часто краснеют глаза – американская медсестра рассказала о своих наблюдениях

Челси Эрнест, опытная медсестра из дома престарелых в Вашингтоне отметила, что у всех клиентов, инфицированных COVID-19, были красные глаза в дополнение к кашлю и респираторным проблемам.

Медсестра сказала в интервью CNN о своем опыте из дома для пожилых людей и больных в Киркленде, пригороде Сиэтла, который сильно пострадал от этой болезни. В дополнение к типичным симптомам лихорадки, кашля и респираторных проблем, Эрнест заметила, что у всех зараженных были красные глаза. «У всех были аллергические симптомы. Белки покраснели», – рассказала Эрнест.

Ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не считают красные глаза признаком инфекции. Однако, как добавляют организации, список симптомов не является абсолютным и полным. COVID-19 может проявляться по-разному.

Следует также добавить, что медсестра Эрнест, в силу специфики своей работы, сталкивалась с небольшим количеством больных коронавирусом нового типа и ее выборка не может считаться репрезентативной.

Между тем, Американская академия офтальмологии предупредила офтальмологов о том, что, согласно некоторым данным, вирус может вызывать легкий конъюнктивит.

Напомним, что первым о симптомах новой болезни в профильной сети начал рассказывать офтальмолог из Уханя Ли Вэньляна. События развернулись в декабре прошлого года. Вскоре врач был арестован полицией за распространение опасных и ложных слухов, потом отпущен. В начале февраля Вэнлян умер от коронавируса. Смерть его вызвала широкий общественный резонанс.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 26.03.20

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