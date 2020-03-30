Медики сообщили о беззащитности аллергиков перед коронавирусом

Люди, страдающие весной аллергией, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса нового типа, предупреждают российские врачи-аллергологи. Медики рекомендовали таким гражданам повышать иммунитет и помнить про базисную терапию.

Как отметила аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе, аллергики не являются группой риска по коронавирусу по умолчанию. Однако, как указала врач в комментарии РИА «Новости», хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей «делает слизистые пациента более уязвимым перед вирусами».

Люди с аллергией особенно при поллинозе, когда у них возникает слезотечение и воспаляются слистые носа, теряют мукозальный (барьерный) иммунитет, и в результате «вирусам легче быстро распространяться», пояснил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов. Специалист добавил, что в такой ситуации аллергия ухудшает течение самой респираторной инфекции, а инфекция ухудшает течение аллергии.

Ранее медики заявляли, что заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 наиболее подвержены люди старше 60 лет, лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, бронхов, диабетом и ожирением.

В России на 29 марта зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом, больше 1000 выявлены в Москве. Всего умерли 9 пациентов, 6 из них скончались в Москве, выздоровели 64 человека.

В целом в мире, согласно подсчетам специалистов американского университета Джонса Хопкинса, заразились COVID-19 более 723,3 тыс. человек в 177 странах, умерли 34 005 человек. Больше всего жертв – в Италии (10 779 летальных исходов).

Москва, Ольга Памфилова

Москва. Другие новости 30.03.20

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