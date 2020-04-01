Эпидемиолог заявил о риске появления вируса агрессивнее COVID-19

После подавления пандемии коронавируса нового типа человечество может столкнуться с инфекцией опаснее COVID-19. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины Игорь Гундаров в комментарии газете «Вечерняя Москва». Хорошо изученные и взятые под контроль болезни вытесняются более агрессивными инфекциями, заявил он.

Профессор полагает, что причиной стремительного распространения нового коронавируса стала борьба с другими заболеваниями. Гундаров напомнил, что за последние 15 лет благодаря прививкам практически исчез грипп типа А и Б, но на их месте возник новый штамм коронавируса. «Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой», – заявил эксперт.

Эпидемиолог допустил, что после преодоления нынешней пандемии может появиться еще более опасное заболевание, чем COVID-19. «Коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной», – предупредил эксперт.

Гундаров меж тем согласился с ранее высказанными мнениями ряда ученых и эпидемиологов о возможном превращении нового коронавируса в сезонное заболевание. «Летом его не будет. Коронавирус активизируется в холодное время года. Следующей зимой он может повториться», – прогнозирует он.

В России на 1 апреля зарегистрировано 2777 случаев заболевания COVID-19. Большая часть случаев заращения приходится на Москву (1880). Скончались 26 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.04.20

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