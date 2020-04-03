Во время пандемии в России вырос спрос на витамины и успокоительные

В России зафиксирован резкий скачок продаж витаминов и седативных лекарственных препаратов. По словам экспертов, это обусловлено ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

По данным аналитической компании DSM Group, рост продаж витаминов и успокоительных плавно возрастал с начала этого года. В первые три недели марта в российских аптеках было продано 21,1 млн упаковок витаминов. Это на 31% больше, чем за такой же период прошлого года. В категории седативных лекарственных препаратов было продано 11,4 млн упаковок, что на 15% больше, чем годом ранее, передает RT.

По мнению медиков, рост продаж указанных препаратов может быть связан с распространением информации о коронавирусной инфекции. В то же время врачи напомнили, что бесконтрольный прием успокоительных средств опасен для здоровья. То же самое касается витаминов.

«Гипервитаминизация – это заболевание. Пока мы не знаем, что в организме творится с собственными витаминами, принимать бесконтрольно витамины нельзя. Сначала нужно провериться. Если же предварительного обращения к врачу не было, то к витаминам стоит относиться с осторожностью», – предупредили медики.

По последним данным, в мире более миллиона человек заразились коронавирусом нового типа. Более 53 тысяч скончались. Заболевание распространилось в 180 странах и регионах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.04.20

56-летнего сургутянина оштрафовали за шутку о коронавирусе. / Пьяный курганец угнал машину скорой помощи, чтобы уехать домой. / Интернет-продавцы пожаловались на помехи со стороны властей из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»