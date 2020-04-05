Депутат Мосгордумы подхватил коронавирус

Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Евгений Ступин заразился коронавирусом нового типа. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам депутата, у него поднялась температура и 29 марта он вызвал врача на дом, чтобы сдать анализ на новую коронавирусную инфекцию. Медик взяла пробу и сообщила Ступину, что если в течение 72 часов ему не позвонят, то результат отрицательный. Звонков депутату так и не поступило, и он посчитал себя здоровым.

Однако спустя почти неделю после взятия анализа, 4 апреля Ступину позвонили и сообщили о положительном тесте на коронавирус.

«Теперь я на карантине. Состояние хорошее, все симптомы уже прошли», – сообщил депутат.

Ступин при этом заявил, что «ни врачи, ни медсестры из-за того, что их сократили, никуда не успевают»: «Такая вот оптимизированная Путиным и Собяниным медицина». «Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим», – заключил он.

По состоянию на 5 апреля в российской столице зафиксировано 3893 случаев заражения новым коронавирусом. За последние сутки инфекция COVID-19 была подтверждена у 536 человек. Скончались 29 человек, выздоровели 194 пациента.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.04.20

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