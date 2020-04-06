Врачи назвали полезную привычку при самоизоляции для укрепления иммунитета

Крепкий иммунитет помогает противостоять вирусам, что особенно важно в период пандемии. Одна из полезных привычек в это время – качественный сон. Об этом напомнила старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова.

Традиционно восьмичасовой сон нужен, чтобы набраться бодрости и сил перед рабочим днем. Во время самоизоляции, когда на работу вставать не надо, у хорошего сна появляется другая, очень актуальная сейчас функция, отметила сомнолог в интервью радио Sputnik.

«Сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета. Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы. Хороший сон для иммунитета очень важен, а сейчас проблема иммунитета стоит остро», – подчеркнула Пучкова.

Длительный отдых приводит к тому, что люди начинают поздно ложиться и поздно вставать. В результате сбиваются внутренние часы, человек «путает» день с ночью. «Это негативно сказывается на здоровье», – пояснила сомнолог.

Она напомнила, что даже во время самоизоляции спать нужно минимум по 8 часов в день, в хорошо проветренной комнате, где прохладно, темно и тихо.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.04.20

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