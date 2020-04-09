Врачи советуют отказаться от хлорки для уборки во время эпидемии

Во время пандемии коронавируса Роспотребнадзор рекомендует особенное внимание уделять не только личной гигиене, но и чистоте жилья. Впрочем, переусердствовать в этом плане не стоит.

В частности, врачи не советуют использовать растворы с хлоркой, потому что она высокотоксична. «Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать», – рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов радио Sputnik.

С хлоркой и ее растворами работать надо в защитной маске, перчатках и очках. По словам эксперта, в домашних условиях не получится создать такую концентрацию раствора, которая одновременно оказывает антибактериальное и антивирусное воздействие.

Лучше обратить внимание на спиртосодержащие средства или дезинфекторы более щадящие, чем хлорка.

Ранее Роспотребнадзор выпустил правила уборки жилья во время пандемии коронавируса. В службе посоветовали тщательно обрабатывать дверные ручки, выключатели, ручки шкафов и прочие поверхности, к которым домочадцы часто прикасаются. Влажную уборку стоит проводить два-три раза в неделю.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.04.20

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