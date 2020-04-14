Россиянам дали советы по питанию на самоизоляции

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию в условиях самоизоляции или карантина. В частности, россиянам советуют, есть чаще, но меньше, а также включить в рацион биологически активные добавки.

Специалисты рекомендуют ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, колбас, мясных деликатесов, фаст-фуда и чипсов.

При этом предлагается включить в меню нежирные мясо и рыбу, а также цельнозерновой хлеб и не менее 400 граммов овощей и фруктов. Рацион необходимо разделить на завтрак, обед, ужин и добавить один-два перекуса.

Кроме того, нужно выпивать не менее двух литров воды и принимать БАДы, проявляющие успокаивающее действие.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.04.20

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