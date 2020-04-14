Академик РАН рассказал о пользе секса для укрепления иммунитета

Один из ведущих отечественных иммунологов, член Российской академии наук Валерий Черешнев рассказал о способах укрепления иммунитета во время эпидемии коронавируса, а также посоветовал, каких методов лучше избегать.

«Секс – почему нет? Это одна из разновидностей снятия психологического напряжения. В определенном возрасте у человека есть такая потребность: это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза», – сказал Черешнев в интервью «Российской газете».

При этом академик предостерег от злоупотребления спиртными напитками. «А вот от крепкого алкоголя сплошной вред: он ослабляет иммунитет и может способствовать ухудшению состояния здоровья», – отметил ученый.

К голоданию, по мнению Черешнева, также нужно подходить ответственно, так как для поднятия иммунитета полезен лишь лечебный голод. «Если у человека язвенная болезнь желудка, то у такого «чуда» могут быть печальные последствия, например обострение язвы», – пояснил академик.

Кроме того, эксперт напомнил, что нет быстрого способа укрепить иммунитет. «Нормальное питание, спортивные занятия по принципу необходимого и достаточного, свежий воздух, полноценный сон – главный лекарь, как можно меньше стресса, – отметил ученый. – И актуальное на сегодня дополнение к этому перечню – минимум контактов. Будете соблюдать эти правила – и благодарный ответ иммунной системы не заставит себя ждать».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.04.20

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