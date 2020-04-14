Американские ученые рассказали, как обрести долголетие

Американские ученые озвучили действенный способ продлить жизнь – физические упражнения омолаживают мышечные стволовые клетки и тем самым способствуют восстановлению мышечных тканей, которые с возрастом частично теряют свои функции. По их словам, данный метод является самым эффективным для того, чтобы обрести долголетие. Такой вывод сделали специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета (США) по итогам эксперимента на лабораторных мышах.

Исследователи отправили подопытных грызунов на беговое колесо, предварительно разделив их на две группы. В первую группу вошли старые по возрасту мыши (20 месяцев, что эквивалентно 60-70 годам жизни людей), во вторую – трех-четырехмесячные грызуны (их возраст равнозначен 20-30 человеческим годам).

В итоге получилось, что пожилые мыши за ночь пробегали около 5 километров, молодые – до 10 км. Однако, как установили ученые, бег по колесу оказался эффективным только для старых грызунов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Metabolism. У них быстрее и лучше, чем у таких же пожилых и не бегавших мышей, восстанавливались мышцы. У молодых сородичей такого эффекта не наблюдалось.

Ученые объяснили такой результат эксперимента омолаживанием мышечных стволовых клеток, которые в свою очередь активно восстанавливают поврежденные ткани. Специалисты не исключили, что в будущем молекула – циклин D1, которая активирует стволовые клетки в ответ на повреждения мышечных тканей, может применяться в препаратах, направленных на повышение регенерации тканей.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 15.04.20

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