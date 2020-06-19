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Суббота, 20 июня 2020, 01:48 мск

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Как дожить до 100 лет: ученые назвали факторы долголетия

Американские ученые определили, какие факторы способствуют долголетию. Согласно выводам специалистов из Университета штата Вашингтон, причины высокой продолжительности жизни определяют не только гены, но и место, где живет человек.

Ученые исследовали сведения о месте жительства, образовании и социальном положении 145 тысяч человек, которые умерли в возрасте 75 лет и старше с 2011 по 2015 год.

Выяснилось, что большинство долгожителей – людей, доживших до 100 лет – проживали в местах с низким уровнем загрязнения воздуха и ежедневно совершали длительные прогулки. Кроме того, в числе факторов, позволяющих продлить жизнь, исследователи назвали высокий социальный статус, проживание рядом с парками и другими зелеными зонами, транспортная и медицинская доступность, сообщает Medikforum.ru.

Москва, Наталья Петрова

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