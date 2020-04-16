В России из-за пандемии приостановили плановую вакцинацию

В настоящее время в России не проводят плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое распоряжение выпустило Министерство здравоохранения.

По словам помощника главы Минфина Алексея Кузнецова, прививки ставят только младенцам в роддомах, вакцинация всех остальных приостановлена, пишут «Известия».

Месяц назад глава Роспотребнадзора Анна Попова направила в регионы письмо, в котором говорилось о целесообразности временного отказа от вакцинации. Прежде всего, это инициатива касается взрослого населения, так как именно среди них большее количество зараженных.

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали принимать меры по рутинной иммунизации в период пандемии, основываясь на детальной оценке распространения тех или иных инфекций в разных регионах.

По последним данным, в России число заболевших коронавирусом достигло 27 938 человек в 84 регионах. Общее число летальных случаев возросло до 232.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.04.20

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