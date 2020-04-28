Путин поручил Мишустину представить план разработки вакцин против COVID-19

Президент РФ Владимир Путина поручил кабинету министров разработать и представить план-график разработки вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в перечне поручения, опубликованном на сайте Кремля.

В документе также должна быть указана информация о государственной регистрации таких вакцин с применением ускоренной процедуры и запуске их в промышленное производство.

Соответствующий доклад должен быть представлен 30 апреля. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, кабмину поручено принять меры по проведению медикаментозной профилактики в отношении медицинских работников и других лиц, которые контактируют с больными COVID-19, учитывая международный опыт. Отчитаться об этом необходимо до 15 мая.

17 апреля президент РФ Владимир Путин поручил начать проработку производства вакцины от коронавируса. На совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ глава государства дал понять, что лекарство необходимо раньше запланированных сроков. Напомним, ориентировочные сроки выработки вакцины в России – третий квартал текущего года.

Согласно последним официальным данным, в России зарегистрировано более 93,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались, почти 8,5 тыс. человек вылечились.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин от коронавируса нового типа 9 разработок российских специалистов. В частности, ВОЗ включила шесть препаратов, созданных специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», одна разработка принадлежит Санкт-Петербургскому НИИ вакцин и сывороток, еще два перспективных препарата созданы компанией «БИОКАД».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.04.20

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