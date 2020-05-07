Косметолог советует изменить уход за кожей при ношении маски

Во время пандемии рекомендовано носить защитную маску, в некоторых регионах эта мера обязательна. Косметологи советуют внести корректировки в уход за кожей, а также обратить внимание на рацион.

В первую очередь нужно регулярно менять маску. Если она одноразовая, новую следует надевать каждые четыре часа. Многоразовые маски необходимо чаще стирать, говорит врач-косметолог Ольга Содель.

«Умываться два раза в день правильно подобранными средствами, желательно подобранными с врачом-косметологом. И обязательно протирать лицо тоником, восстанавливать уровень pH», – цитирует эксперта портал «360». Кроме того, не стоит забывать о кремах с SPF-фактором.

Еще один совет – промывать нос морской водой. Так слизистая всегда будет увлажненной.

Также косметолог рекомендует включить в рацион больше овощей и зелени. «Холодильник должен быть забит яблоками, сельдереем, листьями салата, кабачками. Все зеленое – максимально полезное», – отмечает Содель. При этом врач советует исключить простые углеводы и заменить подсолнечное масло на оливковое, льняное или кокосовое.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.05.20

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