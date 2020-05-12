«Ситуация достаточно напряженная»: Попова раскрыла статистику по больным Covid-19 в России

По оценке главы Роспотребнадзора России Анны Поповой, санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране в связи с распространением нового коронавируса остается «достаточно напряженной». Она отметила, что число заболевших Covid-19 каждый день прибавляется. В то же время Попова указала, что число новых случаев коронавирусной инфекции в России стабильно последние десять суток. По ее словам, с 3 марта «мы не видим значимого роста день ко дню при сравнении этих цифр». Об этом глава ведомства заявила на брифинге в правительстве РФ.

Попова подчеркнула, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране составляет 158,3 случая на 100 тысяч населения. По этому показателю Россия находится в пятом десятке стран, отметила она. По словам главы Роспотребнадзора, такой подход к оценке заболеваемости «наиболее оправданный», поскольку «совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 млн и в стране, население которой не превышает 10 млн». Отметим, что по общему числу случаев заражения Россия находится на втором месте в мире после США, где выявлено более 1, 34 млн больных Covid-19.

Попова также рассказала, что из всех заразившихся коронавирусом в РФ почти треть (28,4%) госпитализирована, остальные лечатся дома. У 41% от числа всех инфицированных нет никаких симптомов заболевания. «У них не было симптомов на начале или на момент выявления и потом эти симптомы не развивались», – пояснила глава ведомства. При этом, добавила Попова, почти 40% пациентов заразились при близком контакте с заболевшим. По ее словам, 37% заболевших заразились во время общения с друзьями или в семье.

Доля детей до 17 лет среди заразившихся составляет около 7%, уточнила она. По ее словам, «если еще три недели назад эта доля составляла 5%, то сегодня почти 7% вовлечения детского населения отмечаем».

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что в России примерно равное число мужчин и женщин среди тех людей, кто подхватил коронавирус.

Кроме того, Попова сообщила, что почти все регионы России ввели обязательный масочный режим. По ее словам, при соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра и ношении масок передача инфекции минимальна.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что коронавирус может сохраняться на поверхностях в течение трех суток. «Поэтому еще одно требование, заложенное в новых методических рекомендациях, это требование по усиленным мерам дезинфекции», – отметила она.

В России, по официальным данным, на сегодняшний день зарегистрировано 232 243 случая заражения Covid-19, выздоровели 43 512 человек, скончались2 116.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.05.20

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