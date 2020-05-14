«Работаем ускоренно»: Путину доложили о возможном сроке регистрации вакцины от коронавируса

Доклинические испытания эффективности и безопасности российской вакцины от нового коронавируса завершатся в июне, в июле препарат испытают на 300 добровольцах, а в сентябре текущего года вакцину планируется зарегистрировать. Такое заявление сделал гендиректор научный центр Роспотребнадзора «Вектор» Ринат Максютов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий. Таким образом, работа по разработке отечественной вакцины ведется в ускоренном режиме согласно поручению президента.

«В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объеме, достаточном для перехода на клинические исследования, первую, вторую фазу суммарно на 300 добровольцах», – рассказал Максютов. Он добавил, что «Вектор» «рассчитывает зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре текущего года», напомнив о президентском поручении от 15 апреля о сокращении сроков внедрения вакцины против коронавируса нового типа.

Глава научного центра уточнил, что в «Векторе» были созданы 6 прототипов вакцины, однако после испытаний на животных из них выбрали три перспективные вакцины для дальнейшей разработки.

Путин в ответ заявил, что «очень рассчитывает» на завершение работы по созданию вакцины в обозначенные сроки и указал на важность защиты интеллектуальной собственности. «Подумайте об этом заблаговременно», – обратился он к Максютову.

Президент РФ ранее на совещании заявил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России меняется – это дает возможность снова сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны.

Напомним, 17 апреля Путин поручил начать проработку производства вакцины от коронавируса. На совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ глава государства дал понять, что лекарство необходимо раньше запланированных сроков. Ориентировочные сроки выработки вакцины в России – третий квартал текущего года.

28 апреля апреля президент поручил кабинету министров разработать и представить план-график разработки вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. В документе также должна быть указана информация о государственной регистрации таких вакцин с применением ускоренной процедуры и запуске их в промышленное производство.

Как сообщал «Новый День», в России на сегодняшний день зарегистрировано более 252 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2 305 человек скончались, свыше 53,5 тыс. человек вылечились.

Москва, Наталья Петрова

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