Инфекционист: Не надо ждать конца пандемии Covid-19 в России летом

Россиянам не стоит ждать завершения пандемии нового коронавируса в стране нынешним летом. Такое мнение высказал главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов. По его словам, предстоящее лето Россия проведет с Covid-19.

Врач указал на сложность составления прогнозов при вирусных инфекциях, так как необходимо принимать во внимание очень много факторов, в том числе праздничные дни и температурные колебания воздуха. «Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью», – цитирует инфекциониста РИА «Новости».

Ранее Сапронов рассказал о коварности коронавируса. По словам специалиста, новая коронавирусная инфекция может за считанные часы переходить от легкой стадии к тяжелой. Так, утром больной чувствовал себя более-менее нормально, а к вечеру попал в реанимацию, отметил медик.

В России, по последним данным, выявлено более 252,2 тыс. заболевших коронавирусом, скончались 2 305 пациентов, выздоровели более 53,5 тыс.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.05.20

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