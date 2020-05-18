Быстро и недорого: ученые создали новую технологию массового тестирования на коронавирус

Ученые из Новосибирска разработали новую технологию массового тестирования на коронавирус нового типа. Заболевание можно определять по выдоху человека с помощью газоанализатора. Исследователи подчеркнули, что новая методика может быть полезна для раннего выявления Covid-19 в условиях нехватки и высокой стоимости существующих тест-систем, длительности получения результатов в лабораторных условиях, а также в рамках подготовки ко второй волне распространения коронавируса. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

В межведомственной группе Сибирского отделения РАН уточнили, что новая технология основана на анализе так называемого «отпечатка метаболизма» – сложной смеси из 750 летучих соединений, из которой состоит выдох человека. Анализ человеческого дыхания позволяет неинвазивно контролировать биохимические процессы, что делает новую методику доступной и безопасной, отмечают ученые. Впрочем, пока использование этой технологии в клинической диагностике ограничено из-за высокой стоимости специальных и высокоточных приборов. Вместе с тем исследователям Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН совместно с компанией «Сайнтификкоин» удалось создать компактный газоанализатор, который в том числе можно применять для выявления коронавируса. Его использование позволит перевести новую методику в массовое использование. Такой прибор собирают в Академгородке и уже эксплуатируют в 12 странах, в том числе в США, Германии, Италии, Китае и Бельгии.

В межведомственной группе отметили, что первичную диагностику по метаболическим отпечаткам проводит нейросеть. Однако для обучении нейросети в ускоренном режиме необходимо собрать коллекцию материалов людей с коронавирусной инфекцией и пневмонией для выявления соответствующих биомаркеров. Речь идет о так называемых «итогах метаболизма», протекающего в организме в ответ на инфицирование Covid-19. Глава межведомственной группы по коронавирусу при СО РАН академик Михаил Воевода обратился за помощью в получении метаболических отпечатков к властям Москвы. Отметим, что в столице зарегистрировано более 146 тысяч случаев заражения коронавирусом – это более половины всех подтвержденных случаев Covid-19 в России на сегодняшний день (290 тыс. 678).

Новосибирск, Наталья Петрова

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