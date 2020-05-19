Ученые узнали, какие люди неуязвимы для коронавируса

Ученые из США и Швейцарии выяснили, что люди, переболевшие атипичной пневмонией во время эпидемии в 2003 году, невосприимчивы к коронавирусу нового типа SARS-CoV-2. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Nature.

По данным ученых, у перенесших атипичную пневмонию, вызванную коронавирусом SARS-CoV, выработались антитела к S-белку, который связывает коронавирус с рецепторами на поверхности клетки и тем самым помогает ему проникнуть в организм.

Исследование показало, что антитело S309, которое вырабатывалось в качестве ответной реакции на заражение, способно успешно нейтрализовать искусственно выработанные псевдовирусы SARS-CoV-2 и SARS-CoV, а также настоящий коронавирус SARS-CoV-2.

Согласно выводам ученых, люди, переболевшие атипичной пневмонией, имеют все шансы избежать заражения новым коронавирусом.

Исследователи полагают, что «коктейли с антителами», включая S309, усиливают нейтрализацию SARS-CoV-2. Их можно использовать для лечения тяжелых осложнений и для профилактики новой коронавирусной инфекции Covid-19 у лиц из групп риска, отмечают ученые.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.05.20

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