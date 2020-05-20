В ВОЗ оценили ситуацию с Covid-19 в России: «Страна прошла только полпути в борьбе с вирусом»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.

По ее оценке, «похоже, что страна находится в фазе стабилизации» (цитата по ТАСС). Вуйнович при этом подчеркнула, что, несмотря на замедление темпов распространения вируса, нужно и дальше предпринимать все необходимые меры для дальнейшего сокращения новых случаев инфицирования. Представитель ВОЗ уточнила, что речь идет о таких мерах, как социальное дистанцирование, мытье рук, проведение тестирования и, изоляция зараженных.

Вуйнович указала, что сохранения положительной тенденции и контроля над заболеваемостью «критически важны» отслеживание всех контактов заразившихся и соблюдение карантина. Она сравнила сложившуюся ситуацию с марафоном, отметив, что Россия находится «только на полпути» к финишу.

Представитель ВОЗ добавила, что Россия использует методологию ВОЗ в подсчете статистики по коронавирусу. Речь идет о положениях, которые касаются указания Covid-19 в качестве причины смерти.

В России, по данным на 20 мая, зарегистрировано более 308,7 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. С начала пандемии скончались 2972 пациента с Covid-19, выздоровели 85 392 человека. Надо отметить, что в России впервые число выписанных после лечения от инфекции за сутки превысило число заболевших. Так, полностью выздоровели 9262 человека, заразились – 8764 человека.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 20.05.20

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