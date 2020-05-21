Медики нашли простой способ защиты от рака груди

Повысить уровень защиты от риска развития рака молочной железы можно, придерживаясь рациона, богатого омега-3 жирными кислотами, поскольку такая диета значительно усиливает сопротивляемость иммунной системы и препятствует распространению клеток рака молочной железы. К таким выводам пришли ученые из Медицинского центра Университета Небраски (США). Отчет о их работе опубликован в журнале Clinical & Experimental Metastasis.

Исследователи подтвердили, что омега-3 стимулируют выработку Т-клеток, делающих иммунную систему более сильной в борьбе с опухолями. Рак молочной железы достаточно агрессивен, а его клетки способны быстро распространиться на другие органы.

Ученые провели эксперимент на мышах. Оказалось, что грызуны, в чей рацион был богат омега-3, на 50% реже страдали опухолями молочной железы, а у тех, кто заболевал, реже случались метастазы. Кроме того, они показывали большую выживаемость по сравнению с теми мышами, чей рацион не был богат омега-3.

В связи с этим ученые рекомендуют женщинам насытить диету этим полезным соединением. Богатыми источниками омега-3 являются: жирная рыба, оливковое и льняное масло, орехи, брюссельская капуста и некоторые другие продукты.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.05.20

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