Ученый из США не верит в скорое создание вакцины от Covid-19: «В прошлом уже были неудачные разработки»

Человечеству не следует рассчитывать на скорое создание вакцины от нового коронавируса. Об этом заявил американский ученый, исследователь рака, ВИЧ и генома человека Уильям Хэзелтайн британской The Guardian. По его словам, лучше полагаться на меры социальной изоляции.

Ученый призвал не слушать политиков, которые выступают с заявлениями о продвижении в разработке и тестировании вакцины от Covid-19. По его словам, это очень непростая работа.

В связи с этим исследователь упомянул о попытках создания вакцин от коронавирусных инфекций SARS и MERS, которые, по его словам, в реальности не защищали от этих заболеваний. После вакцинации люди продолжали заражаться через слизистые оболочки носа.

Лучшим способом защиты от нового коронавируса Хэзелтайн назвал отслеживание путей его передачи и меры изоляции. Он также рекомендовал мыть руки, носить защитные маски, обрабатывать поверхности, с которыми приходится часто соприкасаться, и соблюдать социальное дистанцирование, передает «Интерфакс».

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России идет разработка 47 вакцин от коронавируса. По ее словам, сейчас проводятся клинические испытания пяти препаратов, включая разработки отечественных производителей, на государственной регистрации находится еще четыре.

Ранее гендиректор научного центра Роспотребнадзора «Вектор» Ринат Максютов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий заявил, что разрабатываемую центром вакцину от коронавируса планируется зарегистрировать в сентябре текущего года. По его словам, доклинические препарата завершатся в июне, в июле вакцину испытают на 300 добровольцах.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 21.05.20

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