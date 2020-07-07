Ученые рассказали о скором появлении нового коронавируса

В ближайшие десять лет появится новый штамм коронавируса, который будет передаваться от животного к человека. С таким прогнозом выступил руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьф. Именно этот ученый в 2013 году, после вспышки коронавирусной инфекции MERS, предрек появление нового типа коронавируса.

Линьф заявил, что мир не избежит распространения нового коронавируса, однако пока непонятно, когда это произойдет и насколько опасной будет вспышка, пишет сингапурская газета «Стрейтс таймс».

По словам профессора, ученые очень обеспокоены тем, что коронавирус Sars-CoV-2, вызвавший пандемию, может передаваться от человека к животным и обратно. Линьф при этом отметил, что наиболее пессимистичной выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые обитают по всему миру. Ученый обратил внимание на то, что эти рукокрылые переносят коронавирус без каких-либо симптомов и могут заражать и других животных, и человека.

Другой сингапурский специалист, замглавы Школы общественного здоровья при Национальном университете Сингапура Алекс Кук полагает, что реальное число зараженных коронавирусом сейчас может быть в десять раз выше официальных показателей, передает ТАСС. Он объясняет это тем, что у многих болезнь протекает бессимптомно.

В мире на сегодняшний день подтверждено более 11,6 млн случаев инфицирования коронавирусом нового типа, скончались более 538 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Москва, Наталья Петрова

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