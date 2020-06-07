Это не последняя пандемия: человечество создало идеальные условия для появления новых болезней

Вмешательство человека в дикую природу создает «идеальный шторм» для будущих пандемий. Как считает профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис, эксплуатация природы – вырубка лесов, вторжение в места обитания диких животных – создает условия для передачи заболеваний от животных к людям.

«За последние 20 лет у нас было шесть значительных угроз – SARS, MERS, Ebola, птичий грипп и свиной грипп. Мы увернулись от пяти пуль, но шестая достала нас. И это не последняя пандемия, с которой мы столкнемся, поэтому нам нужно более внимательно присматриваться к болезням дикой природы. Мы создали почти идеальный шторм для возникновения пандемий»», – цитирует слова ученого BBC News.

По мнению ученых, главными зонами риска стали территории с размытыми границами, где есть контакт диких животных и человека. Речь идет о фермах на краю лесов, а также рынках, где продаются животные.

Исследователи обратили внимание, что новые заболевания в человеческой популяции появляются три-четыре раза в год. При чем речь идет не только об Азии или Африке, но и Европе и США.

Ливерпуль, Мария Вяткина

Ливерпуль. Другие новости 07.06.20

«Условия для этого есть»: Геннадий Онищенко выступил за скорейшую отмену коронавирусных ограничений. / Мэрия Москвы оценивает варианты с отменой «цифрового концлагеря». / Плюс 8 984: в России снова увеличился суточный прирост новых случаев коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»