Супруги заразили коронавирусом детей в школе-интернате и попали под «уголовку»

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении семейной пары – сотрудников Кимрской детской школы-интерната после вспышки коронавируса в этом учреждении. По данным следствия, супруги сами заболели новой коронавирусной инфекцией и заразили новой коронавирусной инфекцией 19 человек в школе-интернате. Перед этим они скрыли от администрации, что их дочь инфицирована Covid-19 и контакты с ней. В отношении семейной пары возбуждено дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

По версии следствия, 4 мая супруги заступили на четырнадцатидневную смену вахтовой работы в школе-интернате. За две недели до этого все сотрудники были письменно уведомлены о соблюдении режима самоизоляции, а перед выходом на работу прошли тестирование на коронавирус. Каждый из них подтвердил сведения о том, что контактов с лицами из группы риска не имели и режим самоизоляции соблюдали, расписавшись в журнале.

Спустя неделю, 11 мая сотрудница школы пожаловалась на недомогание. После тестирования у нее нашли коронавирус. Такой же диагноз поставили и воспитателю, ее супругу. Сейчас в учреждении находится 19 детей и 10 работников школы. У 14 детей и 5 работников подтвержден диагноз Covid-19.

Как показала проверка прокуратуры, сотрудница школы-интерната, у которой первой диагностировали коронавирус, а также ее муж, заступая на смену, скрыли факт заболевания своей дочери, у которой 25 апреля был подтвержден коронавирус.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.05.20

12 свердловских медиков получили страховку после заражения Covid-19 на работе. / Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк заразился коронавирусом. / В Южной Африке умер двухдневный младенец с подтвержденным Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»