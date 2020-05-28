Власти РФ подумают над отсрочкой обязательной цифровой маркировки лекарств

Российское правительство рассматривает возможность сдвинуть срок введения обязательной цифровой маркировки лекарств с 1 июля 2020 года на более позднюю дату, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции ограничения мешают участникам процесса подготовиться к нанесению маркировки в установленные сроки. «Одной из основных причин является задержка наладки оборудования и программного обеспечения в связи с невозможностью приезда технических специалистов, а также задержка поставки самого оборудования для маркировки средствами идентификации», – говорится в документе Минздрава, который был направлен в Госдуму.

Напомним, что, согласно ранее утвержденному постановлению правительства, оборот лекарств без цифровых кодов подпадает под запрет, начиная с 1 июля 2020 года.

Руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что маркировка необходима, так как позволит в условиях пандемии отслеживать цены на лекарства и медизделия, а также позволит избежать их дефицита. «Мы надеемся, что маркировка стартует своевременно, 1 июля, и поможет предотвратить локальные дефициты. Отследить будет возможно в том числе и нецелевое использование лекарственных препаратов, например их перепродажу», – отметил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.05.20

Представитель «Красного и Белого» объяснила в суде, почему нельзя закрывать склад алкомаркета. / Из аптек Челябинска стали исчезать «маски Текслера». / Среди заболевших коронавирусом детей есть посещавшие дежурные группы в детсадах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»