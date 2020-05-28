Сметана не прошла проверку на качество – найдены антибиотики и растительные жиры

Специалисты Роскачества исследовали сметану 20-процентной жирности семи известных торговых марок. В ходе тестирования в сметане нашли антибиотики и растительные жиры.

Эксперты проверяли образцы на наличие в составе свинца, кадмия, мышьяка и ртути и других потенциально опасных веществ, а также бактерий, антибиотиков, растительных жиров. Кроме того, исследовались органолептические показатели.

По итогам проверки оказалось, что пять из семи брендов соответствуют всем требованиям к безопасности и качеству. К остальным возникли замечания.

Так, в сметане «Домик в деревне» был выявлен антибиотик хлортетрациклин в следовых количествах. В Роскачестве отметили, что нормативы технических регламентов допускают следы антибиотика в сметано. Однако, как указывается в сообщении организации, «согласно опережающим требованиям Роскачества, антибиотики, даже в следовых количествах, в продукции недопустимы».

В сметане «Благода» специалисты выявили превышение допустимых норм содержания дрожжей, следы антибиотика доксициклина и растительные жиры.

В Роскачестве рассказали, что производитель мог внести растительные жиры в состав, чтобы удешевить продукцию. Поэтому данный товар уже нельзя называть сметаной – этот сметанный продукт. В итоге рейтинг «Благоды» был обнулен.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.05.20

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